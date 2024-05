Degenfechten Team des TSV Bayer 04 nutzt den Heimvorteil

Das Sportwochenende hatte es in sich. Während Zehntausende am Wochenende in und rund um die BayArena die Fußballer nach geschafftem Double feierten, wurden in der nur wenige hundert Meter entfernten Kurt-Rieß-Halle die Deutschen Meisterschaften im Degenfechten ausgetragen. Auch dort gab es aus Leverkusener Sicht Grund zum Jubeln.