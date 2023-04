Meisterschaft in Leverkusen Fechter kreuzen Klingen beim TSV

Im Kampf um die nationalen Titel im Degenfechten traten am Samstag 144 Fechter im Einzel und am Sonntag im Team in der Herbert-Grünewald-Halle gegeneinander an, darunter 19 Teilnehmer des TSV Bayer. Davon belegten 15 im Vorfeld einen Platz in der deutschen Rangliste im Degenfechten der Seniors. Die große Beteiligung von TSV-Sportlern machte es aber nahezu unmöglich, sich in den Einzeln aus dem Weg zu gehen. Unter den letzten acht befanden sich jeweils vier Frauen und Männer des TSV.