Fußball, Bezirksliga : FCL muss sich steigern und eine Serie starten

Jan Ruhnau-Geuenich (r.) fehlt Leverkusen weiter verletzt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die von Lukas Beruda trainierten Bezirksliga-Fußballer des FC Leverkusen müssen am Sonntag beim SC West Köln gewinnen, um den Anschluss an die Liga-Spitze zu halten.

Fußball-Bezirksliga: SC West Köln – FC Leverkusen. Den Saisonstart haben die Leverkusener Fußballer mit zwei Niederlagen aus den ersten drei Partien in den Sand gesetzt. Die Mannschaft vom Birkenberg rennt schon jetzt einem Rückstand von sechs Punkten hinterher, die beiden Spitzenreiter Spielvereinigung Köln-Flittard und Spielvereinigung Frechen 20 II sind enteilt. „Wir müssen jetzt eine Serie starten. Es ist aber noch genügend Zeit und wir haben weiterhin alle Optionen“, sagt Trainer Lukas Beruda und zeigt sich kämpferisch.

Auffallend ist die Tatsache, dass der FCL beide Niederlagen bisher zu Hause einstecken musste. Dem 0:2 gegen Frechen folgte vergangenes Wochenende ein 1:3 gegen den FC Germania Zündorf. In diesen Partien blieb die Mannschaft einiges schuldig – sowohl in spielerischer, aber auch kämpferischer Hinsicht war noch viel Luft erkennbar. „Wir müssen diese Spiele auf unserer Asche einfach annehmen. Da erwarte ich mir in Zukunft von meiner Truppe mehr“, betont der Coach.

Zum kurzzeitigen FCL-Glück tritt das Team jetzt am Sonntag (15.30 Uhr) erst einmal beim Tabellensechsten SC West Köln an. Die Domstädter zählen auch in dieser Runde wieder zu einem Anwärter auf einen Platz im vorderen Feld und sind mit einem Sieg und zwei Unentschieden besser als die Leverkusener gestartet. „Wir müssen uns in allen Bereichen extrem steigern. Die Jungs haben in der Vorbereitungsphase unter Beweis gestellt, dass sie es viel besser können. Jetzt geht es darum, das abzurufen“, sagt Beruda.