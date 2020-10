Fußball in der Region : SVS hofft auf die Trendwende und das Spiel des FCL wird abgesagt

Der Einsatz von Stürmer Mustafa Uzun vom SV Schlebusch steht auf der Kippe. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Für den Fußball-Landesligisten SV Schlebusch geht es darum, nach drei sieglosen Partien mal wieder dreifach zu punkten. Während die Partie des Bezirksligisten FC Leverkusen nach einem Corona-Fall ausfällt, kommt es in der Kreisliga zum Derby zwischen BV Bergisch Neukirchen und dem SSV Lützenkirchen.

Von Lars Hepp

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – SSV Homburg-Nümbrecht. Der dritte Saisonsieg war für die Schlebuscher am vergangenen Wochenende beim Abstiegskandidaten SV Wachtberg zum Greifen nah, doch am Ende reichte es nur für ein 2:2. „Irgendwie passt es im Moment ins Bild, dass immer ein bisschen fehlt. Wir nehmen es aber, wie es kommt“, betont Trainer Stefan Müller, der sich dennoch nicht über die Situation beklagen will. Wegen des durchwachsenen Saisonstarts belegt der SVS derzeit einen Platz im Mittelfeld der Tabelle. Am Sonntag (15.15 Uhr) kommt im Tabellenvierten aus Homburg-Nümbrecht der nächste anspruchsvolle Gegner nach Schlebusch.

Die vergangenen Duelle mit den Oberbergischen verliefen sehr unterschiedlich. Der SSV ist mit bislang zehn Punkten hervorragend in die Saison gestartet. „Das ist für uns wieder eine richtig schwere Aufgabe. Wir wollen dennoch alles versuchen, um gegen sie etwas Zählbares zu holen“, betont Müller.

Für sein Team ist die Partie richtungsweisend. Mit einem Erfolg kann sich die Mannschaft wieder ein Stück nach oben orientieren, bei einer weiteren Pleite droht der Sturz in die Abstiegszone. Jan Weis und Marco Mandrella fallen aus persönlichen Gründen aus, dazu steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Mustafa Uzun. Immerhin feierten Jan-Eric Birken, Tobias Grützner und Niklas Hammes am letzten Spieltag ein vielversprechendes Comeback nach überstandenen Verletzungen, doch ihre Rückkehr war der angespannten Personalsituation geschuldet. „Wir müssen einzelne Spieler im Moment ins kalte Wasser werfen. Ideal ist das nicht, doch uns bleibt keine andere Möglichkeit.“

Bezirksliga: FC Leverkusen – Germania Zündorf. Die Corona-Pandemie hat nun auch die Fußballer des FC Leverkusen erreicht. In den Reihen der Mannschaft von Trainer Erkan Öztürk wurde ein Spieler positiv getestet. Als Konsequenz müssen sich nun alle Spieler in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Die Partien gegen den Tabellensechsten Zündorf sowie den Fünften BW Köln sind abgesagt und werden am 5. sowie 12. November nachgeholt. „Einige unserer Spieler haben ein negatives Ergebnis erhalten. Ich hoffe, dass es bei diesem einen Fall bleiben wird“, sagt Öztürk.

Kreisliga Solingen: BV Bergisch Neukirchen – SSV Lützenkirchen. Der Tabellenführer Tuspo Richrath zieht nach sechs Siegen aus den ersten sechs Partien an der Spitze einsam seine Kreise. Sowohl für die Neukirchener als auch für die Lützenkirchener, die am Sonntag (15.15 Uhr) aufeinandertreffen, ist ein Sieg fast Pflicht, um an den vorderen Rängen dranzubleiben.

Aktuell sind die Teams um zwei Punkte voneinander getrennt, der SSV kommt als Fünfter mit zwei Zählern mehr auf der Habenseite an die Wuppertalstraße. „Es wird die Tagesform entscheiden – und wer weniger Fehler macht“, legt sich Lützenkirchens Trainer Toni Diomedes fest. Nicht mit dabei sein werden Urlauber Marcel Maier und der angeschlagene Lorenz Röhler. Dazu sind die Einsätze von Stefan Stelzmann und Roman Jahn fraglich.

Im Neukirchener Lager sieht die Personalsituation sogar noch krasser aus. Kai Lehmann, Björn Schneider, Tim Reckzügel, Henri Gute, Eric Seinsch, Julius Wemhöner und Maximilian Kretzschmar werden aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung stehen. „Unser Kader ist aber groß genug. Wir sollten in der Lage sein, diese Ausfälle zu kompensieren“, sagt BVBN-Trainer Michael Czok.