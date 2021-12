Fußball, Bezirksliga : FCL-Interimscoach Kunz warnt vor Westhoven-Ensen

Leverkusen Die Bezirksliga-Fußballer des FC Leverkusen wollten ihren zarten Aufwärtstrend gegen den SV Westhoven-Ensen bestätigen. „Es bringt alles nichts, wenn wir jetzt nicht nachlegen“, sagt Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – SV Westhoven-Ensen. Mit dem Auswärtssieg beim Spitzenreiter in Altenberg haben die Leverkusener Fußballer nicht nur die Meisterschaft wieder ein wenig spannender gemacht. Zugleich ist der FCL auch wieder an das obere Tabellendrittel herangerückt. „Es bringt aber alles nichts, wenn wir jetzt nicht nachlegen“, fordert der Vereinsvorsitzende und Interimstrainer Michael Kunz. Am Sonntag (14.45 Uhr) trifft sein Team auf den Abstiegskandidaten SV Westhoven-Ensen.