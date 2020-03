Niederlage gegen Abstiegskandidaten : Frustriertem FCL werden gleich vier Treffer aberkannt

Leverkusen Die Leverkusener Bezirksliga-Fußballer unterliegen Rheingold Poll mit 1:3. Trainer und Klubchef Michael Kunz echauffiert sich über die Schiedsrichterleistung.

Dabei begann die Begegnung genau nach dem Geschmack der Leverkusener. Saif-Eddine Ayadi erzielte die frühe Führung (8.). Nach gut einer halben Stunde bekamen die Poller allerdings einen Foulelfmeter zugesprochen und glichen aus. Liridon Hoxhaj hatte in Halbzeit eins noch Pech bei einem Lattentreffer, Amine Azzizi verfehlte ebenfalls nur knapp die erneute Führung. In der 53. Minute ging der Außenseiter dann in Front, ehe die Schiedsrichterentscheidungen für Frust beim FCL sorgten. In der Schlussminute erzielte Poll gegen weit aufgerückte Leverkusener das 3:1.