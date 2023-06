Fußball, Bezirksliga FCL will Saison mit einer gelungenen Revanche beenden

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – SV Schönenbach. An diesen Spieltag im Dezember erinnern sich die Leverkusener Fußballer genau. Beim Tabellenzwölften in Schönenbach musste sich die Mannschaft vom Birkenberg nach einer desolaten Startphase letztlich mit 3:4 geschlagen geben. Es war eines von einigen Duellen im Saisonverlauf, die mit einer Enttäuschung endeten und den angestrebten Aufstieg des FCL verhinderten. „Ja, wir hatten mit Mentalitätsproblemen zu kämpfen. Zu häufig ist die Mannschaft unter ihren Möglichkeiten geblieben“, sagt Klubchef und Trainer Michael Kunz. Am Sonntag (15.15 Uhr) empfängt sein Team am letzten Spieltag den Aufsteiger, der den Klassenerhalt bereits vor drei Wochen sicherte. Kunz zufolge gehe es vor allem darum, sich vernünftig aus der Saison zu verabschieden – und sich für die schwache Vorstellung im Hinspiel zu revanchieren. Auf jeden Fall beenden die Leverkusener die Spielzeit auf Rang drei, unabhängig vom Ergebnis.