Fußball, Bezirksliga : FCL will nach Befreiungsschlag jetzt nachlegen

FCL will nach Befreiungsschlag jetzt nachlegen

Leverkusen Der FC Leverkusen hat nach drei Niederlagen in Serie mal wieder gewonnen und will nun bei der Reserve des Mittelrheinligisten FC Hürth eine neue Serie starten.

Am Sonntag (12.30 Uhr) ist seine Mannschaft beim Achten in Hürth gefordert. Die Zweitvertretung ließ am vergangenen Wochenende mit einem 7:3-Erfolg gegen den Abstiegskandidaten Germania Geyen positiv aufhorchen. Tsaprantzis zufolge sei der Gegner „extrem unangenehm“ zu bespielen und die technischen Vorzüge der FCH-Reserve hinlänglich bekannt. „Ich gehe wieder von einer sehr ausgeglichenen Begegnung aus. Kleinigkeiten dürften über den Ausgang entscheiden“, sagt er.