Fußball aus der Region : SVS hat Krise überwunden, FCL will Fehler abstellen

Leverkusen Der SV Schlebusch kann noch auf den zweiten Platz der Landesliga vorrücken und der FC Leverkusen arbeitet in der Bezirksliga bereits mit Blick auf die kommende Saison an seinen Defiziten.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – FV Wiehl 2000. Mit dem Auswärtssieg in Bad Honnef haben die Schlebuscher Fußballer ihre Ergebniskrise überwunden und sich im vorderen Feld der Tabelle zurückgemeldet. Bei vier Punkten Rückstand auf den zweiten Rang darf sich die Mannschaft von Trainer Stefan Müller sogar noch Hoffnungen auf eine Verbesserungen in der Tabelle machen. Am Sonntag (15.15 Uhr) empfängt der SVS nun den Tabellenzehnten aus Wiehl, der noch um den Klassenerhalt bangen muss. Derzeit liegt der FVW vier Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. „Daher werden sie zu uns mit dem Ziel kommen, zwingend etwas Zählbares mitzunehmen“, betont Co-Trainer Kristian Fischer. Er vertritt den am Wochenende privat verhinderten Müller an der Seitenlinie.