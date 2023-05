Fußball, Bezirksliga FCL will im Schlussspurt nur auf sich schauen

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – BW Köln. Im ersten Aufeinandertreffen zeigten die Leverkusener ihre bis dato wohl beste Saisonleistung und fegten mit 5:1 über den Kontrahenten aus Köln hinweg. „In dieser Partie ist alles zu unseren Gunsten gelaufen“, sagt Klubchef und Trainer Michael Kunz, betont aber gleich im Anschluss: „Seitdem hat sich aber beim Gegner viel verändert. Sie zählen jetzt nicht umsonst zu den stärksten Teams in der Rückrunde.“ Ganz so einfach wie im Hinspiel wird es der Tabellenfünfte den Leverkusenern am Sonntag (15.15 Uhr) daher wohl nicht machen.