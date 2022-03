Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen will das Feld von hinten aufrollen

Leverkusen Der von Lukas Beruda trainierte Bezirksligist hat bis Ende des Monats ein straffes Programm mit vier Spielen vor der Brust. Am Sonntag geht es zum Dritten Rheingold Poll.

Fußball, Bezirksliga: VfL Rheingold Poll – FC Leverkusen. Die kommenden Wochen haben es in sich für die Fußballer des FC Leverkusen. Gleich vier Spiele bestreitet die Mannschaft von Trainer Lukas Beruda noch bis Ende März – und kann im Erfolgsfall einen großen Sprung in der Tabelle machen. Zum Auftakt der Englischen Wochen geht es für den FCL am Sonntag (15.30 Uhr) zum Dritten nach Köln-Poll, am Mittwoch ist die Beruda-Elf dann zu Gast bei Frechen II (5. Platz). Die Partien gegen TuS Marialinden (8.) und Hoffnungsthal (6.) runden den Spiele-Marathon der Fußbaler vom Birkenberg ab. „Danach wissen wir, wohin für uns die Reise geht“, sagt der Coach.