Fußball, Bezirksliga : FCL verspielt zweifache Führung bei Hürther Reserve

Leverkusen Der FC Leverkusen verabschiedet sich allmählich aus dem Aufstiegsrennen und unterliegt auch bei der Zweitvertretung des FC Hürth. Der Endstand lautet 2:3 aus Sicht des FCL.

Saif-Eddine Ayadi brachte sein Team per direkt verwandeltem Freistoß in Führung (15.), kurz darauf hätte Joschka Cürten erhöhen müssen. Sein Abschluss verfehlte jedoch knapp das Ziel. Zehn Minuten nach dem Start in die zweite Halbzeit kassierten die Gäste dann den Ausgleich. Der resultierte aus einem vermeidbaren Freistoß der Hürther, der Tsaprantzis zufolge nie hätte verursacht werden dürfen.

Die Leverkusener zeigten jedoch eine gute Reaktion und gingen durch Cürten erneut in Führung (67.). „Wir gingen alle davon aus, jetzt endgültig auf die Siegerstraße abzubiegen“, sagte der Coach. Wie schon so häufig in dieser Saison kam es jedoch anders: Nur 180 Sekunden später kassierte der FCL das 2:2. Den K.o.-Stoß verpassten die Hausherren den Leverkusenern zu allem Überfluss dann in der Nachspielzeit.