Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen verspielt Führung und verliert deutlich

Leverkusen Eigentlich wollten die Fußballer vom Birkenberg beim VfL Rheingold Poll eine Aufholjagd starten, doch nach dem schnellen 1:0 verliert die Mannschaft von Trainer Lukas Beruda erst den Faden – und dann das Spiel.

Fußball, Bezirksliga: VfL Rheingold Poll – FC Leverkusen 4:1 (3:1). Die Leverkusener Aufholjagd in der Tabelle hat einen herben Dämpfer erlitten. Beim Tabellendritten in Köln-Poll musste sich die Mannschaft von Trainer Lukas Beruda am Ende klar geschlagen geben. „Wir haben in erster Linie wegen der unzähligen Ausfälle verloren. Leider konnten die übrigen Spieler das nicht kompensieren. Bei allen Gegentoren haben wir in der Hintermannschaft insgesamt nicht gut ausgesehen“, betonte der Coach.