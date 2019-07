Zwei Bundesliga-Spiele : FC Leverkusen verpflichtet ehemaligen Bayer-Profi

Leverkusen Mit Assimiou Touré will Trainer- und Klubchef Michael Kunz die Defensive des Fußball-Bezirksligisten stärken.

Hinter den Fußballern des FC Leverkusen liegt eine Saison zum Vergessen. Der Landesliga-Absteiger wollte eigentlich gleich wieder oben angreifen und um die Meisterschaft in der Bezirksliga mitspielen. „Wir sind aber in allen Bereichen hinter den Erwartungen zurückgeblieben und einfach nur froh, den Klassenerhalt geschafft zu haben“, sagt Klubchef Michael Kunz, der für die Rückrunde als Interimstrainer einsprang.

„Es sind Fehler in allen Bereichen gemacht worden, auch in der Führungsebene“, räumt der Vorsitzende ein. Nun sei aber wichtig, den Blick nach vorne zu richten. Am 16. Juli startet die neu formierte Mannschaft in die Vorbereitung. Neben Kunz werden sich auch die beiden Co-Trainer Benjamin Sand und Nathalie Kaiser um die sportlichen Aufgaben kümmern. Zum ersten Mal gibt es mit Kaiser eine Frau im FCL-Trainerstab. Kunz erhofft sich von ihr innovative Ideen.