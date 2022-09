Fußball, Bezirksliga : Mambasa Masudi sieht bei 1:2 des FCL gegen Flittard Rot

Leverkusen Die Aufholjagd des FC Leverkusen ist vorläufig beendet, ehe sie richtig begonnen hat. Am Sonntag musste sich die Mannschaft dem benachbarten Liga-Primus aus Köln-Flittard mit 1:2 geschlagen geben.

In erster Linie brachten die FCL-Fußballer in der Offensive zu wenig zustande und kamen im gesamten Spielverlauf nur auf zwei nennenswerte Chancen. Narciel Mbuku hatte nach einer halben Stunde Pech und traf nur den Querbalken, Liridon Hoxhajs Weitschuss eine Viertelstunde vor dem Abpfiff verfehlte ebenfalls knapp das Ziel. Die Gäste machten es dagegen besser und gingen schon nach elf Minuten durch einen Fehler in der FCL-Defensive in Führung. Es dauerte eine knappe Stunde, ehe der Favorit dann mit dem zweiten Tor für die Vorentscheidung sorgte. Daran änderte auch das 1:2 von Deniz Kayla (84.) nichts mehr.