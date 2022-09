Fußball, Bezirksliga : FCL feiert mit Interimscoach Kunz den zweiten Saisonsieg

Klubchef und Trainer des FC Leverkusen in Personalunion: Michael Kunz. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Fußball-Bezirksligist FC Leverkusen hat sich von Trainer Lukas Beruda getrennt. Klubvorsitzender Michael Kunz ist bereits auf Trainersuche – und übernimmt den Posten auf der Bank, bis Berudas Nachfolger gefunden ist.

Von Lars Hepp

Fußball-Bezirksliga: SC West Köln – FC Leverkusen 0:3 (0:1). Paukenschlag bei den Fußballern des FC Leverkusen: Noch vor dem Gastspiel in Köln haben sich der Klub und Lukas Beruda einvernehmlich getrennt. Der bisherige Trainer könne den erforderlichen Aufwand aus privaten Gründen nicht mehr leisten, heißt es aus Vereinskreisen. Leverkusens Vorsitzender Michael Kunz sprang zum wiederholten Mal als Interimscoach ein. Die sportliche Aufgabe beim Tabellenzehnten in Köln löste sein Team derweil souverän. Für den FCL war es der zweite Sieg der Saison. Laut Kunz werde man in den kommenden Tagen Kontakt mit potenziellen Kandidaten für die Nachfolge Berudas aufnehmen.

„Die Mannschaft hat sportlich eine gute Antwort gegeben und wir blicken jetzt wieder nach vorne“, betonte Kunz, der die Mannschaft in der Domstadt ein wenig defensiver und kompakter auflaufen ließ als zuvor. Mit Erfolg: Die Platzherren kamen im gesamten Spielverlauf zu keinen nennenswerten Gelegenheiten. Der FCL hingegen hatte schon in der ersten Hälfte Chancen, in Führung zu gehen. Aristote Mambasa Masudi vergab allerdings gleich zwei Mal, auch Amine Azzizi scheiterte mit seinem Versuch. Kurz vor dem Seitenwechsel schied Herwin Mambasa aufgrund einer Muskelverletzung aus. Mit den Einwechslungen von Liridon Hoxhaj und Georg Sakri bewies der Interimstrainer dann ein glückliches Händchen.

Narciel Mbuku erzielte in der 53. Minute nach Vorarbeit von Kevin Luginger das erste Tor des Spiels, nach etwas mehr als einer Stunde erhöhte Luginger per Elfmeter auf 2:0. Dem verwandelten Strafstoß war ein Foul an Sakri vorausgegangen. Den Schlusspunkt der letztlich einseitigen Partie setzte Ajet Shabani rund eine Viertelstunde vor dem Abpfiff. Er traf mit einem sehenswerten Fernschuss direkt ins Schwarze.