Bezirksliga Mittelrhein : FCL-Trainer Kunz erwartet ein Kampfspiel in Heiligenhaus

FCL-Trainer Kunz erwartet ein Kampfspiel in Heiligenhaus

Leverkusen Nach dem Remis gegen Blau-Weiß Köln soll nun beim Absteiger ein Sieg her. Team- und Klubchef Michael Kunz ist optimistisch.

Am Sonntag (15 Uhr) geht es für die Fußballer vom Birkenberg zum Drittletzten ins oberbergische Heiligenhaus. Es ist eine Partie, in der beide Spieler unter großem Druck stehen. Der Landesliga-Absteiger rennt bisher den eigenen Erwartungen und Ansprüchen weit hinterher. Nur ein Sieg und ein Remis stehen auf der Habenseite. Der FCL will die Schwächephase des Gegners freilich verlängern. Doch einfach wird das nicht.