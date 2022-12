Fußball, Bezirksliga FCL sucht nach einem neuen Außenverteidiger

An diesen Sonntag (14.45 Uhr) ist der FCL nun zu Gast beim SV Schönenbach. Der Liga-Neuling steht aktuell nur aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsrang. Ein Sieg ist also Pflicht für die favorisierten Leverkusener. Sollte die Mannschaft drei Punkte holen, würde das Team auch in jedem Fall als Zweiter in die Pause gehen. „Aber auch hier gilt wieder, dass wir den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen und das auch nicht werden“, betont Kunz. Er kann im letzten Spiel vor der Pause zum ersten Mal in dieser Runde den kompletten Kader aufbieten.