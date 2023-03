Fußball, Bezirksliga FCL kann seine Ausgangslage weiter verbessern

Fußball-Bezirksliga: FC Germania Zündorf – FC Leverkusen. Die Mannschaft vom Birkenberg hat drei knifflige Aufgaben vor der Brust und kann ihre Position im Aufstiegsrennen entscheidend verbessern. Nach den kommenden Partien wissen Trainer Michael Kunz und seine Spieler definitiv, wohin die Reise für den FCL in dieser Saison geht. Den Anfang bildet die mit Spannung erwartete Partie am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenzweiten in Zündorf. Im Anschluss stehen die Duelle gegen den Zwölften SC West Köln sowie beim Spitzenreiter Spielvereinigung Köln-Flittard an. „Dann wissen wir genau, wo wir stehen. Unser Ziel sind mindestens fünf Punkte aus den drei Spielen. Wir peilen aber erst mal jetzt einen Dreier an“, betont Kunz.