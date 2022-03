Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen kassiert in letzter Sekunde den Ausgleich zum 4:4

FC Leverkusen kassiert in letzter Sekunde den Ausgleich zum 4:4

Leverkusen Die Bezirksliga-Fußballer des FC Leverkusen sehen gegen Marialinden wie der sichere Sieger aus, verlieren in der Schlussphase aber erst den Faden und dann den Zwei-Tore-Vorsprung.

Fußball, Bezirksliga: FC Leverkusen – TuS Marialinden 4:4 (3:2). Es lief bereits die fünfte Minute der Nachspielzeit, als die Gäste aus Marialinden einen weiten Einwurf vor den Leverkusener Kasten brachten. Aus dem Gewühl heraus stocherten die Gäste irgendwie den Ball an Fabian Mettke vorbei über die Linie – und feierten ein Last-Minute-Unentschieden. Während die Gäste die Punkteteilung bejubelten, sanken die Schützlinge von Trainer Lukas Beruda nach dem Abpfiff enttäuscht zu Boden, um die Gewissheit reicher, einmal mehr leichtfertig einen Sieg aus den Händen gegeben zu haben.

„Das ist wirklich traurig, denn wir hatten nach der 4:2-Führung die Gelegenheit auf den fünften Treffer, konnten den Sack aber nicht zumachen. Mit diesem Ergebnis müssen wir uns endgültig von den Rängen ganz oben verabschieden“, betonte Beruda und verwies auf die Szene Mitte der zweiten Halbzeit, als Saif-Eddine Ayadi vollkommen freistehend den Ball knapp am Tor vorbeischob. Wäre der Abschluss gelungen, hätte das wohl den Sieg bedeutet. So aber blieb es beim Konjunktiv.

Dabei begann die Begegnung ganz nach dem Geschmack der Leverkusener. Nach 120 Sekunden brachte Amine Azzizi den FCL bereits in Führung. Allerdings häuften sich im Anschluss die individuellen Abwehrfehler, so dass die Gäste in der 15. und 24. Minute die Partie drehten. Aber Kevin Luginger sorgte mit einem Doppelpack (28./32.) für einen knappen Vorsprung beim Seitenwechsel.