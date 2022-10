Fußball, Bezirksliga : FCL feiert dritten Sieg in Serie und setzt Aufholjagd fort

Georg Sakri war in Niehl einer der Erfolgsgaranten des FCL. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der dritte Sieg in Serie bringt die Bezirksliga-Fußballer des FC Leverkusen näher an die Tabellenspitze heran. Beim 5:1 in Köln-Niehl macht Georg Sakri den Unterschied.

Von Lars Hepp

Fußball-Bezirksliga: CfB Ford Köln-Niehl – FC Leverkusen 1:5 (1:4). Viel besser hätte das Wochenende aus Sicht der Fußballer des FC Leverkusen nicht laufen können. Zum einen erledigte die Mannschaft um Klubchef und Interimstrainer Dr. Michael Kunz der Pflichtaufgabe beim Abstiegskandidaten in Köln-Niehl souverän, zum anderen verlor Tabellenführer Köln-Flittard überraschend gegen den Fünften Hürth II mit 1:2. Damit beträgt der Rückstand auf Platz eins nur noch sechs Zähler.

„Das ist jetzt sicher eine nette Momentaufnahme, doch es muss die nächsten Wochen so weitergehen“, betonte Kunz und verwies auf die anstehende Partie. Denn am kommenden Sonntag ist seine Mannschaft zu Gast beim ambitionierten Tabellenvierten Blau-Weiß Köln, der nur einen Punkt weniger auf der Habenseite hat.

Burim Mehmeti und Vincenzo Bosa hätten in Köln-Niehl schon in der ersten Viertelstunde die Führung erzielen müssen, doch ihre Großchancen blieben ungenutzt. In der 20. Minute gingen stattdessen die Gastgeber durch einen sehenswerten Freistoß aus über 25 Metern Entfernung in Führung. Doch der FCL behielt die Ruhe und Georg Sakri staubte in der 27. Minute nach einem Torwartfehler ab, nur wenige Sekunden später wurde er von Bosa mustergültig bedient und schob zum 2:1 ein. Kurz danach war Mehmeti bereits mit dem dritten Treffer zur Stelle, diesmal leistete Sakri die Vorarbeit.

„Georg hat eine tolle Partie gespielt“, lobte Kunz, der noch kurz vor dem Seitenwechsel erlebte, wie Sakri Bosa das 4:1 auflegte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgte Bosa nach Zuspiel von Ajet Shabani für den Endstand. Mit nun drei Siegen in Serie kommen die Leverkusener allmählich ins Rollen und fühlen sich in der Rolle des Verfolgers offensichtlich wohl.