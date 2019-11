Vierter Erfolg in Serie : FCL setzt Aufwärtstrend fort

Leverkusen In der Fußball-Bezirksliga schlägt der FC Leverkusen Frechen II mit 5:0 und ist laut Klubchef sowie Trainer Michael Kunz „voll im Soll.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – SpVg. Frechen 20 II 5:0 (3:0). Die Fußballer des FC Leverkusen haben den Auswärtssieg in Hohkeppel aus der Vorwoche „vergoldet“ und sich nun auch gegen den Kontrahenten aus Frechen souverän durchgesetzt. Nach inzwischen vier Siegen in Serie ist die Mannschaft vom Birkenberg endgültig in der Saison angekommen. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt, denn das Team findet immer besser in die Spur“, sagte Klubchef und Trainer Michael Kunz nach dem insgesamt siebten „Dreier“.