Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen hält den Kontakt zur Liga-Spitze

Leverkusen In Marialinden lässt die Mannschaft von Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis nichts anbrennen. Torhüter Emre Öztürk hält kurz vor Schluss noch einen Foulelfmeter.

Der Favorit startete dank des Treffers von Vincenzo Bosa nach lediglich fünf Minuten perfekt in die Begegnung, kassierte aber schon in der 22. Minute den Ausgleich. „Wir haben in der ersten Halbzeit leider nicht besonders gut gespielt und uns zu viele einfache Fehler erlaubt“, sagte Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis. Nach der Pause habe sich sein Team allerdings „extrem verbessert präsentiert und auch in der Höhe verdient gewonnen.“