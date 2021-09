Fußball, Bezirksliga : Bezirksligist FCL setzt den Aufwärtstrend fort

Leverkusen Der FC Leverkusen gewinnt 5:2 beim Torfestival gegen Rheinsüd Köln. Schams Scharifi sieht in der zweiten Halbzeit die Gelb-Rote Karte – zu unrecht, wie Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis moniert.

„Das Ziel war, schnell das erste Tor zu schießen, und das haben meine Jungs perfekt umgesetzt“, sagte der Coach. Jan Ruhnau-Geuenich brachte seine Mannschaft in der 17. Minute in Führung, Saif-Eddine Ayadi lieferte die Vorarbeit. Narciel Mbuku (21.) und erneut Ruhnau-Geuenich (26.) erhöhten auf 3:0 und rundeten damit eine nahezu perfekte erste Halbzeit aus Sicht der Gastgeber ab.

Die sportliche Antwort lieferten die Leverkusener durch Vincenzo Bosa, der zwölf Minuten vor dem Abpfiff den alten Abstand wiederherstellte. Das letzte Wort hatten allerdings die Gäste, die noch einmal auf 2:5 verkürzten. Am kommenden Sonntag sind die Schützlinge von Tsaprantzis zu Gast beim Tabellenachten in Wiehl. Dort will der FCL mit dem fünften Saisonsieg den Vormarsch in Richtung Spitzengrippe fortsetzen.