Fußball, Bezirksliga FCL-Pleite macht Kunz fassungslos

Dem Spielverlauf nach war es eine rational kaum erklärbare Niederlage. Nach 25 Minuten schwächten sich die Gäste selbst als sich der Torhüter des SC West außerhalb des Strafraumes ein Handspiel leistete und mit Rot vom Platz gestellt wurde. In der Folgezeit agierten die Leverkusener dominant und gingen durch die Treffer von Narciel Mbuku (31.) und Amine Azzizi (38.) in Führung. Beim Gang in die Kabine dürfte es den meisten Beteiligten gedanklich vermutlich nur noch um die Höhe des Sieges gegangen sein. Nichts sprach nach der ersten Halbzeit für die Mannschaft aus der Domstadt.