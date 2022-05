Fußball, Bezirksliga : FCL nutzt die letzte Chance des Spiels zum Siegtreffer

Leverkusen Zum ersten Mal unter Trainer Lukas Beruda gewinnt der Bezirksligist FC Leverkusen zwei Spiele in Folge. Beim 2:1 gegen Frielingsdorf trifft Vincenzo Bosa doppelt.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – SV Frielingsdorf 2:1 (1:0). Die Nachspielzeit lief bereits. Beim Stand von 1:1 deutete viel auf eine Punkteteilung hin, doch die Fußballer des FCL gaben sich nicht zufrieden, warfen noch einmal alles nach vorne und erspielten sich eine finale Torchance. Kevin Luginger setzte sich über den rechten Flügel durch und brachte den Ball gefährlich vor den Kasten der Gäste. Vincenzo Bosa nahm das runde Leder am zweiten Pfosten gekonnt an – und schob sicher zum umjubelten 2:1-Siegtreffer ein.

„Auch wenn es am Ende zeitlich sehr knapp wurde, geht der Sieg für uns absolut in Ordnung“, sagte Trainer Lukas Beruda. „Wir hätten allerdings bereits vorher für Klarheit sorgen müssen, um uns diesen Endspurt zu ersparen.“ Die Formkurve seiner Leverkusener zeigt in diesen Tagen jedoch nach oben. Nach dem Derbyerfolg in Flittard gelang dem Team nun das erste Mal unter Berudas Führung, einen weiteren Sieg nachzulegen. Damit macht die Mannschaft vom Birkenberg weiter Boden auf die vorderen Ränge gut – und kann im Saisonendspurt vielleicht noch den ein oder anderen Platz gutmachen.