Fußball in der Region : FC Leverkusen muss nach Remis weiter um den Klassenerhalt zittern

Fußball in der Region

Leverkusen Drei Spieltage vor dem Ende der Saison ist der erste Abstiegsplatz für den Bezirksligisten FC Leverkusen nur noch vier Zähler entfernt. Landesligist SV Schlebusch reicht ein gelungener Angriff zum Sieg.

„Unsere Probleme ziehen sich wie ein roter Faden durch die Saison. Zum einen nutzen wir unsere Chancen nicht, zum anderen unterlaufen uns immer wieder individuelle Fehler“, sagte Kunz. Er hofft nun darauf, am kommenden Spieltag die finalen Zähler auf dem Weg zum Klassenverbleib zu sammeln.

Die Platzherren erwischten einen Start nach Maß und gingen schon nach fünf Minuten durch Kevin Luginger in Führung. Nur kurze Zeit später vergab Goran Antelj die große Chance auf das 2:0, weil er einmal mehr ungenau abschloss. Ein Doppelschlag der Gäste in der 24. und 27. Minute stellte den Spielverlauf dann auf den Kopf. Immerhin hatten die Kunz-Schützlinge die passende Antwort parat und glichen postwendend durch Velibor Colovic zum 2:2 aus.

Kurz nach dem Seitenwechsel waren es dann wiederum die Gäste, die zum 3:2 trafen und jubelten. Die Leverkusener bewiesen jedoch Moral und kamen durch Vincenzo Bosa erneut zum Ausgleich (60.). Aristote Mambasa Masudi hatte kurz vor dem Ende die große Chance auf den Sieg, verfehlte aber das Tor. „Wir haben es leider wieder nicht verstanden, unsere Vorteile in ein positiveres Ergebnis zu verwandeln“, betonte Kunz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den Germania Geyen belegt, beträgt drei Spiele vor dem Saisonende vier Punkte.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – Heiligenhauser SV 1:0 (0:0). Nach zwei Niederlagen in Folge haben die Schlebuscher Fußballer in die Erfolgsspur zurückgefunden. Im Heimspiel gegen den Heiligenhauser SV reichte dem Team um Trainer Stefan Müller am Sonntagnachmittag eine konzentrierte Vorstellung mit einem gelungenen Angriff. Nach etwas mehr als einer Stunde erzielte Nick Rohrbeck das Tor des Tages. Jannik Raufeiser hatte hierfür die Vorarbeit geleistet. „Das war dieses Mal wieder richtig gut von der gesamten Mannschaft. Meine Jungs haben sehr viel investiert und sind endlich dafür belohnt worden“, berichtete Müller.