Fußball-Bezirksliga : Kunz will Kölns Bollwerk mit guter Balance knacken

Leverkusen Der jüngste Positivtrend des FC Leverkusen soll auch das Gastspiel in der Domstadt am Sonntag überdauern.

Fußball-Bezirksliga: SC West Köln – FC Leverkusen. Die jüngsten Auftritte des FCL konnten sich nicht nur wegen des beeindruckenden Auswärtssieges beim Primus Eintracht Hohkeppel sehen lassen – und nun heißt es: nachlegen. Für den Anschluss an die Spitzenränge ist die Partie in der Nachbarstadt von herausragender Bedeutung. Der Rückstand zu Rang eins beträgt drei Punkte, allerdings hat Hohkeppel bislang eine Begegnung weniger absolviert. Am Sonntag (15.30 Uhr) sind die Kicker vom Birkenberg nun zu Gast beim Tabellensiebten in Köln.