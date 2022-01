FCL-Coach Lukas Beruda im Interview : „Ich gebe nicht viel darauf, was man über den Verein oder das Team hört“

„Ich gebe nicht viel darauf, was man über den Verein oder das Team hört“

Interview Leverkusen In Lukas Beruda hat der FC Leverkusen einen neuen Trainer für die Mitte Februar beginnende Rückrunde gefunden. Im Interview erklärt der aus Langenfeld gewechselte Übungsleiter, was er sich vorgenommen hat.

Auch in dieser Saison wollten die Fußballer des FC Leverkusen einen der Spitzenränge in der Bezirksliga angreifen – und im Idealfall die Rückkehr in die Landesliga feiern. Nach der Hälfte der Spiele beträgt der Rückstand auf den ersten Platz aber schon 14 Punkte. Coach Chrisovalantis Tsaprantzis wurde bereits vor einigen Wochen abgelöst und Klubchef Michael Kunz übernahm interimsweise.