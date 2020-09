Später 1:0-Erfolg : Liridon Hoxhaj lässt den FC Leverkusen jubeln

Leverkusen Drei Minuten vor dem Spielende erzielt der Mittelfeldmann des FC Leverkusen das Tor des Tages beim 1:0-Erfolg des Fußball-Bezirksligisten gegen den Heiligenhauser SV.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – Heiligenhauser SV 1:0 (0:0). Die Fußballer des FCL bleiben in der Liga auf Kurs. Am Sonntag fuhren sie den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein und festigten damit ihren Platz in der Spitzengruppe. „Sicherlich war noch nicht alles Gold, was glänzte. Insgesamt können wir aber sehr zufrieden mit diesem Start sein“, sagte Trainer Erkan Öztürk.