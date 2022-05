Fußball, Bezirksliga : FCL leitet Umbruch im Kader für die nächste Saison ein

Leverkusen Beim FC Leverkusen liegt mit Blick auf das nahende Saisonende der Fokus auf der spielerischen Entwicklung der Mannschaft. Am Sonntag soll der zuletzt positive Trend bei Viktoria Frechen fortgesetzt werden.

Fußball-Bezirksliga: Viktoria Frechen – FC Leverkusen. Fünf Partien haben die Leverkusener Fußballer in dieser Spielzeit noch vor sich. Im optimalen Fall geht es für die von Lukas Beruda trainierte Mannschaft noch um Rang drei. „Man merkt aber, wie sich alle Beteiligten auf das Saisonende freuen. In diesen Wochen ist zu spüren, dass die Spieler mit weniger Gas zur Sache gehen“, sagt Beruda. Er ist mit seinem Team am Sonntag (15.30 Uhr) beim Tabellenzehnten in Frechen zu Gast.