Fußball, Bezirksliga : FCL kassiert in Köln die erste Saisonniederlage

Leverkusen „Wir waren in allen Bereichen klar unterlegen“, hadert Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis nach der 1:4-Niederlage bei Blau-Weiß Köln, die den FC Leverkusen die Tabellenführung kostet.

Fußball-Bezirksliga: BW Köln – FC Leverkusen 4:1 (2:1). Am zehnten Spieltag hat es die Fußballer des FC Leverkusen zum ersten Mal erwischt. Beim Verfolger in Köln kassierte die Mannschaft von Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis ihre erste Niederlage in dieser Saison und büßte die Tabellenführung gleich wieder ein. Bei den Blau-Weißen war der FCL am Sonntag ohne jede Chance. Das musste auch Coach Tsaprantzis eingestehen, der sagte: „Das war für uns ein gebrauchter Tag – wir haben leider überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden.“