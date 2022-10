Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen ist weiter zum Siegen verdammt

Leverkusen Interimstrainer Michael Kunz und seine zuletzt von Sieg zu Sieg eilende Mannschaft des FC Leverkusen sind beim TV Hoffnungsthal gefordert. Ziel ist, aus den anstehenden drei Partien mindestens sieben Zähler zu holen.

Fußball-Bezirksliga: TV Hoffnungsthal – FC Leverkusen . Fünf Mal in Serie gewannen die Fußballer des FC Leverkusen zuletzt. Der ambitionierte Bezirksligist vom Birkenberg korrigierte damit den schwachen Saisonstart – unter anderem verlor das Team drei Mal zuhause – und hat sich nun in eine aussichtsreiche Lauerstellung hinter Tabellenführer Spielvereinigung Köln-Flittard in Position gebracht. „Wir wissen aber, dass wir weiter zum Siegen verdammt sind. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen“, fordert Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz. Aktuell beträgt der Rückstand auf die Spitze sechs Zähler. Neben Flittard gibt sich auch der Zweite aus Zündorf keine Blöße.

Am Sonntag (15.15 Uhr) geht es für den FCL nun zum Zwölften in der Nähe von Bergisch Gladbach. Kunz zufolge sei der routinierte Bezirksligist trotz erst zwölf gesammelter Punkte nicht zu unterschätzen. „Man hat am vergangenen Wochenende schon gesehen was passiert, wenn wir den Gegner nicht ernstnehmen“, betont Kunz mit Verweis auf das Heimspiel gegen Schlusslicht DJK Viktoria Frechen. In der ersten Halbzeit fiel kein Treffer, erst nach einer deutlichen Ansprache in der Pause und einer erheblichen Steigerung machten die Leverkusener den Sieg klar.