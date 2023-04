Fußball, Bezirksliga FCL ist mit Remis bei Tabellenführer Flittard gut bedient

In Flittard startete der Verfolger konzentriert und ging nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung. Nach einem Freistoß über rechts stand Patrick Paffrath goldrichtig und köpfte zum verdienten 1:0 ein. Doch mit zunehmender Spieldauer fanden sich die Gastgeber besser zurecht, in der 71. Minute folgte der Ausgleich. Direkt im Anschluss gerieten die Leverkusener ins Schwimmen und hatten gleich zwei Mal reichlich Glück, nicht noch einen weiteren Gegentreffer zu kassieren. „Daher geht das Remis in Ordnung“, sagt Kunz. Er und seine Spieler richten nun den Fokus auf das Nachholspiel gegen das Team aus Köln.