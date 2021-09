Fußball, Bezirksliga : Für den FC Leverkusen zählt in Marialinden nur der Sieg

Leverkusen Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis hadert mit dem Einsatzwillen seiner Spieler und will nach zuletzt zwei Remis die Trendwende in der Bezirksliga schaffen.

Bezirksliga: TuS Marialinden – FC Leverkusen. Die Fußballer des FC Leverkusen sind ein wenig von ihrem Weg abgekommen. Der Aufstieg ist das erklärte Ziel, aber zuletzt gab es nur zwei Remis – zu wenig, um in der noch jungen Saison direkt oben mitspielen zu können. Sowohl gegen den TV Hoffnungsthal (0:0) als auch gegen Rheingold Poll (2:2), die beide eher im Mittelfeld der Liga einzuordnen sind, wurden die Punkte jeweils geteilt. „Wir wollen an die ersten guten Auftritte anknüpfen. Dafür brauchen wir wieder die nötige Laufbereitschaft. Auch Willen und Engagement müssen deutlich zunehmen“, sagt Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis.

Am Sonntag (15 Uhr) sind die Kicker vom Birkenberg zu Gast beim aktuellen Schlusslicht in Marialinden. Der TuS holte aus den ersten fünf Partien nur einen Zähler. Tsaprantzis zufolge sei der Gegner aber deutlich stärker einzuschätzen als es die Tabelle aktuell aussage. In Stürmer Andre Peters verfüge das Team aus Marielinden über einen Angreifer, der ständig Gefahr ausstrahle. „Wir müssen eine gute Defensive stellen und selbst die sich bietenden Chancen nutzen. Wir wollen dort unbedingt gewinnen und müssen den Dreier holen, um auf Tuchfühlung mit den Teams weiter oben in der Tabelle zu gehen“, betont Tsaprantzis.