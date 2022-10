Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen greift nach dem fünften Sieg in Serie

Leverkusen Die Mannschaft von Interimscoach Michael Kunz geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegen den noch sieglosen Tabellenletzten aus Frechen.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – DJK Viktoria Frechen. Durch starke Leistungen in den vergangenen Wochen sind die Fußballer des FC Leverkusen wieder auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Vier Siege in Serie gelangen der Mannschaft von Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz zuletzt, der dritte Platz in der Tabelle ist der verdiente Lohn. Spitzenreiter Köln-Flittard ist allerdings noch sechs Punkte entfernt. „Wir wollen unbedingt weiter siegen und den Anschluss halten“, sagt Kunz. Er trifft mit seinem Team am Sonntag (15.15 Uhr) auf das abgeschlagene Schlusslicht aus Frechen.