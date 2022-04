Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen gibt sich keine Blöße

Will nach dem 2:0 in Hoffnungsthal am Sonntag den zweiten Auswärtssieg in Serie sehen: FCL-Coach Lukas Beruda (Mitte). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nach einem souveränen Sieg in Hoffnungsthal spielt der Bezirksligist am Sonntag beim FC Rheinsüd Köln. Trainer Lukas Beruda schaut nicht mehr auf die Tabelle.

Von Lars Hepp

Fußball-Bezirksliga: TV Hoffnungsthal – FC Leverkusen 0:2 (0:1). In der Nachholpartie am Rande von Bergisch Gladbach zeigten die Leverkusener Fußballer eine Leistungssteigerung und feierten nach einem recht einseitigen Spielverlauf den insgesamt zehnten Saisonsieg. „Wir standen in der Abwehr sehr stabil und haben so gut wie gar nichts zugelassen“, sagt Trainer Lukas Beruda.

Schon nach sieben Minuten gingen die Leverkusener durch den Treffer von Narciel Mbuku in Führung. Vincenzo Bosa hatte mit Übersicht die Vorarbeit geleistet. Ansonsten passierte in der ersten Halbzeit nicht sonderlich viel. Die Gäste kontrollierten das Geschehen. Zu Beginn der zweiten 45 Minuten erhöhte Aristote Mambasa Masudi auf 2:0 für den FCL. Eine knappe Viertelstunde vor dem Abpfiff hätte Liridon Hoxhaj noch erhöhen können, sein Schuss prallte allerdings nur an den Querbalken. „Der einzige Kritikpunkt wäre, dass wir unsere guten Chancen nach dem Seitenwechsel nicht konsequent genug genutzt haben“, betont Beruda. In erster Linie ist der Coach aber mit der konzentrierten Abwehrleistung zufrieden – Spiele ohne Gegentor haben in dieser Saison Seltenheitswert beim FCL. Die defensive Anfälligkeit ist ein Grund, warum die Mannschaft bislang hinter den Erwartungen zurückbleibt.

FC Rheinsüd Köln – FC Leverkusen. Am Sonntag (15.30 Uhr) sind die Leverkusener zum zweiten Auswärtsspiel in dieser Woche beim Abstiegskandidaten in Köln zu Gast. Beruda strebt freilich den zweiten Erfolg in Serie an, will aber vor allem eine Weiterentwicklung seines Teams sehen. „Wir beschäftigen uns nicht mehr groß mit der Tabelle, der Zug nach oben ist abgefahren. Stattdessen wollen wir an unserem Spiel arbeiten und uns stetig verbessern“, betont der Übungsleiter.

Mbuku und Michael Urban mussten beim Sieg in Hoffnungsthal verletzt ausgewechselt werden, ihr Einsatz am Sonntag dürfte unwahrscheinlich sein. Jan Ruhnau-Geuenich und Herwin Mambasa stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.