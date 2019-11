3:2 gegen Rheinsüd Köln : FC Leverkusen feiert den sechsten Sieg in Folge

Leverkusen Es läuft derzeit beim FCL. Auch gegen die Kölner setzt sich der Fußball-Bezirksligist aus Leverkusen knapp durch und bleibt damit Tabellendritter.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – Rheinsüd Köln 3:2 (2:1). Zwei Dinge sind in dieser Saison fast schon Standard, wenn die Fußballer des FC Leverkusen auf dem Feld sind. Zum einen haben die Partien eine Spannungsgarantie, zum anderen hat die Mannschaft von Klubchef und Trainer Michael Kunz meist das bessere Ende für sich. So auch am Sonntag in der Heimpartie gegen den Viertletzten aus Köln. „Wir dürfen es nicht wieder so spannend machen. Meine Mannschaft war drückend überlegen, doch wir hatten erneut mit schwacher Chancenverwertung zu kämpfen“, sagte Kunz.