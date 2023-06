Fußball, Bezirksliga FC Leverkusen beendet die Saison auf dem dritten Platz

Der Start in die Partie hätte indes kaum besser aus Sicht des FCL sein können. Schon nach vier Minuten brachte Anastasios Papoulidis den Favoriten in Front. Astrit Dauti (16.) und Joshua Sumbunu (34.) erhöhten noch vor der Halbzeit. „Und wir hätten zum Seitenwechsel noch deutlicher führen können. Mein Team hat einige gute Gelegenheiten ausgelassen“, sagt Kunz. Ajet Shabani (49.) und Aristote Mambasa Masudi (51.) erhöhten gleich nach dem Start des zweiten Abschnitts. Kunz: „Wir haben dann aber leider die Zweikämpfe nicht mehr so angenommen und dem Gegner wesentlich mehr erlaubt. Da würde ich mir für die Zukunft einfach mehr Konsequenz wünschen.“