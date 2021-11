Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen entlässt Coach Tsaprantzis

Leverkusen Nach zuletzt drei Niederlagen aus vier Spielen zieht Klubchef Michael Kunz die Reißleine beim Fußball-Bezirksligisten – und übernimmt das Traineramt von Chrisovalantis Tsaprantzis.

Der 63-Jährige wird einmal mehr als Interimscoach einspringen. Bis zur Winterpause will Kunz die zuletzt strauchelnde Mannschaft wieder auf Kurs bringen, um dann in aller Ruhe nach einer längerfristigen Lösung zu suchen. Tsaprantzis’ Co-Trainer Velibor Colovic wird in seiner bisherigen Funktion weitermachen und gemeinsam mit Kunz die Geschicke von der Seitenlinie aus lenken. „Niemand hat sich in den vergangenen Wochen durch konstant gute Leistungen aufgedrängt. Da erwarte ich ab sofort wieder mehr Einsatz von allen Beteiligten“, ergänzt der Vereinsvorsitzende und Interimscoach in Personalunion, der weitere personelle Konsequenzen nicht ausschließen möchte.