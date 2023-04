Fußball, Bezirksliga FCL dreht erst nach der Halbzeit richtig auf

Fußball-Bezirksliga: Rheingold Poll – FC Leverkusen 0:5 (0:1).Von einem „schief hängenden Haussegen“ während der Halbzeitansprache zu berichten, wäre übertrieben. Dennoch musste Klubchef und Trainer Michael Kunz zum Seitenwechsel und in Anbetracht des nur knappen Vorsprunges für seine Mannschaft etwas eindringlicher auf sein Personal einwirken – mit Erfolg, denn das favorisierte Team legte beim Tabellenelften eine deutliche Leistungssteigerung hin und feierte einen unter dem Strich auch in der Höhe vollkommen verdienten Sieg. Besser noch: Durch die Punkteteilung von Spitzenreiter Flittard gegen Hoffnungsthal (2:2) sind die FCL-Fußballer wieder bis auf sechs Punkte an Platz eins herangerückt.