Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen dreht doppelten Rückstand

Leverkusen Einen wichtigen 4:2-Auswärtssieg feierten die Fußballer des FC Leverkusen am Mittwochabend im Nachholspiel beim Tabellenvierten in Frechen.

Fußball, Bezirksliga: Spielvereinigung Frechen 20 II – FC Leverkusen 2:4 (1:0). „Ich bin super zufrieden mit dem Auftritt. Die Mannschaft hat eine tolle Reaktion gezeigt“, sagte Trainer Lukas Beruda. Durch den „Dreier“ rücken die FCL-Kicker bis auf vier Punkte an Platz vier heran, haben aber immer noch eine Partie weniger absolviert als die meisten vor ihnen stehenden Teams.

Das Spiel begann aus Sicht der Leverkusener denkbar ungünstig. Nach etwas mehr als einer halben Stunde kassierte die Beruda-Elf das 0:1. Auf der rechten Abwehrseite unterlief dem FCL ein individueller Fehler und nach einer scharfen Hereingabe konnte Torhüter Fabian Mettke den Ball nur noch aus dem eigenen Netz holen. Die besten Chancen auf den Ausgleich in Halbzeit eins vergaben Amine Azzizi nach einem Weitschuss und Saif-Eddine Ayadi freistehend am zweiten Pfosten.

Die Gäste behielten aber die Ruhe, spielten konzentriert weiter und belohnten sich mit dem Ausgleich. Aristote Mambasa Masudi setzte sich im Strafraum durch und bediente Ayadi, der ungehindert zum 1:1 einschieben konnte (62.). Auch vom erneuten Rückstand vier Minuten später ließ sich der FCL nicht aus dem Konzept bringen: Narciel Mbuku glich nach erneuter Mambasa Masudi-Vorarbeit aus. In der Schlussphase machten die eingewechselten Vincenzo Bosa (86.) und Amine Azzizi (94.) den Triumph dann perfekt. „Es war unter dem Strich ein verdienter Sieg.“

FC Leverkusen will das Feld von hinten aufrollen

Am Sonntag (15.15 Uhr) empfängt der FCL den Elften TuS Marialinden. In Ibrahim Rama, Alexandros Leontaridis und Max Uhlenbrock kehren drei zuletzt gesperrte Spieler in den Kader zurück.