Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen demontiert Hürther Reserve und zieht vorbei

Leverkusen Die Bezirksliga-Fußballer des FC Leverkusen zeigen trotz eines dezimierten Kaders eine ihrer besten Saisonleistungen und entscheiden das Verfolgerduell klar für sich. Trainer Lukas Beruda ist positiv überrascht.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – FC Hürth II 7:1 (3:1). In starker Verfassung präsentierten sich die Fußballer des FC Leverkusen. Im Verfolgerduell mit dem Tabellenfünften aus Hürth zeigte die von Lukas Beruda trainierte Mannschaft eine ihrer besten Saisonleistungen, feierte einen Kantersieg und zog in der Tabelle an den Gästen vorbei. „Damit war nicht unbedingt zu rechnen, denn wir hatten auch diesmal wieder nur einen ganz kleinen Kader zur Verfügung. Dafür war es grandios, was die Truppe daraus gemacht hat“, sagte der Coach und verwies auf die Heimstärke seiner Elf: Auf dem Birkenberg hat der FCL seit dem Amtsantritt von Beruda in der Winterpause noch nicht verloren.