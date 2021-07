Fußball, Bezirksliga : Knackiger Auftakt für den FC Leverkusen

Leverkusen Der Fußball-Bezirksligist könnte gleich zum Saisonstart drei Englische Wochen vor der Brust haben. Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis attestiert seiner Mannschaft deutliche Fortschritte in der Spielweise.

Die wird auch notwendig sein, um das knackige Startprogramm in die Saison meistern zu können. Nach knapp zehn Monaten Zwangspause steht für den FCL zum Auftakt der Liga gleich eine Englische Woche auf dem Programm. Am ersten Spieltag geht es für die Leverkusener beim FC Zündorf los (15. August), dann folgt das erste Heimspiel gegen Frechen II (19. August), ehe es zu Germania Geyen geht (22. August). „Die Konstellation im Kreispokal führt dazu, dass wir schon in der Woche vor dem Ligastart eine Englische Woche haben könnten, wenn wir unser erstes Spiel gewinnen.“ Das ist am 7. August beim C-Ligisten TFG Nippes 78 angesetzt. Die nächste Runde stünde für den FCL bereits am 10./11. August an. Setzt sich der Bezirksligist auch hier durch, wäre nur wenige Tage nach dem Ligaspiel in Geyen das Achtelfinale angesetzt (24./25. August).