Fußball, Bezirksliga FCL darf sich auf ein Spitzenspiel freuen

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – Spielvereinigung Rheindörfer Nord 6:2 (3:1). Der FCL ist bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten FC Germania Zündorf herangerückt – dank des eigenen Erfolgs gegen Rheindörfer Nord sowie der erneuten Pleite der Zündorfer. Am kommenden Wochenende steht nun das direkte Duell zwischen beiden Klubs an. „Mit dem Ergebnis können wir sicherlich zufrieden sein, zwischendurch war es allerdings kein berauschender Auftritt: Die Mannschaft ist in alte Muster zurückgefallen“, sagte FCL-Trainer Michael Kunz.