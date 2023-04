Fußball, Bezirksliga Kunz will mehr defensive Stabilität beim FCL sehen

Leverkusen · Der FC Leverkusen steht nach der überraschenden 2:3-Pleite im Nachholspiel gegen Südwest Köln in der Bezirksliga unter Zugzwang. Trainer und Klubchef Michael Kunz sieht in erster Linie seine Abwehr in der Pflicht.

14.04.2023, 17:46 Uhr

FCL-Angreifer Vincenzo Bosa schaut einem seiner Abschlüsse hinterher. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Lars Hepp

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – Rheinsüd Köln. „Wir wollen den Ausrutscher aus dem Nachholspiel unbedingt gutmachen“, betont Klubchef und Trainer Michael Kunz. Am Donnerstag vor Ostern vergaben die FCL-Fußballer die große Gelegenheit, sich in der Heimpartie gegen Südwest Köln noch weiter auf dem zweiten Tabellenrang zu festigen. Nach einer 2:0-Führung kassierten die Leverkusener in Überzahl gegen die Domstädter fast noch sensationell drei Gegentore und verpassten es, ihr Punktekonto weiter aufzustocken.