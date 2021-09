Fußball, Bezirksliga : Tsaprantzis will mit dem FCL eine Serie starten

Liridon Hoxhaj (am Ball) ist wieder im Mannschaftstraining und kann am Sonntag wohl für den FC Leverkusen spielen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Fußballer des FC Leverkusen wollen aufsteigen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen gegen den FC Rheinsüd Köln die nächsten drei Punkte folgen.

Bezirksliga: FC Leverkusen – FC Rheinsüd Köln. Mit dem 4:1-Auswärtsieg beim Schlusslicht in Marialinden und der gleichzeitigen Niederlage von Tabellenführer Hürth II ist das gesamte Klassement in der Spitzengruppe deutlich näher zusammengerückt – sehr zur Freude des FC Leverkusen, der sich in dieser Saison den Aufstieg als klares Ziel gesetzt hat. Als Fünfter haben die Fußballer vom Birkenberg wieder engeren Kontakt nach oben. Sie wollen jetzt unbedingt eine Serie starten, um ihren Ambitionen gerecht zu werden. „Das wird auch notwendig sein, wenn wir vorne dranbleiben wollen“, sagt Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis mit Blick auf das Duell mit den anderen Aufstiegsfavoriten in der Liga.