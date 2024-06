Faustball, Bundesliga Leichlinger TV steht kurz vor dem Klassenerhalt

Der Auswärtssieg beim Schlusslicht Empelde geriet nie in Gefahr. Die ersten beiden Sätze (11:9 und 11:8) gingen zügig an den Favoriten, erst im dritten Durchgang machte es der Abstiegskandidat den Leichlingern etwas schwieriger und gewann mit 11:9. Danach aber war wieder der LTV an der Reihe und sorgte mit einem 11:3 für klare Verhältnisse. In dem insgesamt ausgeglichenen fünften Satz zeigten sich die Blütenstädter dann nervenstark und entschieden diesen mit 13:11 zu ihren Gunsten. Der finale Durchgang ging mit 11:6 an den Favoriten.