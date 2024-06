Faustball Mixed-Team des TSV Bayer 04 feiert rheinische Meisterschaft

Ein volles Programm hatten die Faustballer des TSV Bayer 04 Leverkusen am Wochenende auf der heimischen Kurt-Rieß-Sportanlage zu absolvieren. Neben den rheinischen Meisterschaften in der Altersklasse U10 und im Mixed der Erwachsenen wurde auch noch kurzfristig der finale Ligaspieltag der männlichen U16 in Leverkusen ausgerichtet.