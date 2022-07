Faustball, Bundesliga : Leichlinger TV erkämpft sich ein Endspiel

Christian Weber (l.) und Chris Dabringhaus haben mit den Faustballern des LTV das nächste Erfolgserlebnis im Abstiegskampf gefeiert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Durch ein 5:1 in Hannover wahren die Faustballer des Leichlinger TV die Chance auf den Klassenerhalt in der Bundesliga. Es fehlt nur noch ein Sieg am letzten Spieltag.